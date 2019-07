Governo projeta concluir duplicação da ERS 118 até o fim do ano que vem

publicidade

Em sua primeira visita técnica para acompanhar os serviços de duplicação da ERS 118, o governador Eduardo Leite explicou que projeta que as obras sejam concluídas até o encerramento do ano que vem. “Eu falo em um ano, nosso secretário é mais prudente, fala em um ano e meio. Temos a firme expectativa de que até o final de 2020 ter essa obra concluída e atendendo os municípios da Região Metropolitana”, afirmou, no km 4 da rodovia, em Sapucaia do Sul, ao lado do Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A duplicação da ERS 118 foi retomada no dia 24 de junho, após financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Até agora, 70% das obras foram concluídas: “É importante que a população fique com essa tranquilidade de que o governo viabilizou R$ 130 milhões via BNDES para a conclusão dessa obra fundamental para a Região Metropolitana, que foi retomada a todo vapor”, disse o tucano.

Prometida pela gestão anterior do governo estadual para o final do ano passado, a obra removeu 900 famílias de suas residências e sofreu com o repasses de verbas. “Temos recursos assegurados, porque muitas vezes o problema foi falta deles. O governo atrasava pagamento, deixou de pagar asfaltos. Essa intermitência interrompeu o ritmo. Agora, é o fluxo de uma obra que tem complexidade por ser em uma área urbana e que tem algumas complexidades que a tornam mais difíceis”, completou o chefe do Executivo gaúcho.

O governador considerou que a rodovia dará maior qualidade de vida das pessoas. “Vemos, mesmo em um horário que não é de pico, o problema do trânsito na região, não apenas pelas lentidão, mas pela complexidade dos problemas urbanos. Isso oferece também riscos. Uma obra concluída vai permitir maior fluidez do tráfego, liberando outras rodovias e fazendo que a ERS 118 possa ser uma opção”, argumentou.