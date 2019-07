Governo tentará legalizar o garimpo

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que o governo irá enviar ao Congresso um projeto de lei para legalizar o garimpo no País e disse que a proposta deverá proibir o uso de mercúrio nesse tipo de atividade. O presidente não deu detalhes sobre a proposta e nem quando pretende enviá-la ao Congresso.

O presidente deu a informação ao chegar no Palácio da Alvorada e encontrar com algumas pessoas que o aguardavam na entrada da residência oficial. Ao se deparar com um grupo do Pará, Bolsonaro disse que iria legalizar o garimpo.

Questionado por jornalistas se iria de fato legalizar a atividade, ele respondeu que pretende enviar um projeto de lei ao Congresso sobre o assunto. “Eu não vou legalizar. Vamos entrar com um projeto para legalizá-lo, o governo vai entrar”, disse.

O presidente explicou que pretende acabar com o uso do mercúrio, substância altamente tóxica usada neste tipo de exploração. “O garimpeiro é um cidadão que merece respeito, consideração e obviamente vamos casar a exploração com a questão ambiental e botar um ponto final no mercúrio”, disse.

FGTS

Pela manhã, Bolsonaro reuniu-se com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, no Palácio da Alvorada. Eles não quiseram falar com a imprensa na saída, mas, no sábado, o presidente afirmou que receberia os ministros e deu a entender que poderiam discutir propostas econômicas como a liberação do saque do FGTS.