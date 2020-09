Grupo Globo é delatado à Justiça por sonegações e fraudes desde os anos 90

publicidade

A delação premiada do doleiro Dario Messer, que é réu na operação Lava Jato, revelou uma ligação estreita com a família Marinho, proprietária da Rede Globo. O "doleiro dos doleiros" revelou um esquema clandestino de repasses de dinheiro vivo que ultrapassaria R$ 1,5 milhão. Esta não foi a primeira vez que os donos do grupo Globo foram delatados pela Justiça.

Segundo a delação de um doleiro, identificado como Cláudio Barbosa, conhecido com Tony, as remessas de dinheiro vivo eram destinadas aos herdeiros do grupo Globo. A pedido da família Marinho, as quantias eram repassadas a ex-executivo da emissora.

As acusações do doleiro sustentaram que o ex-executivo da emissora José Aleixo recebeu grande quantidade de dólares a pedido dos irmãos Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho entre os anos de 2003 e 2017. Em pelo menos outras duas ocasiões a Globo teve o nome citado em delações. Em nenhum dos casos, contudo, os supostos crimes foram elucidados.