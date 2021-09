Hang diz que não sabia que laudo da mãe ocultava Covid-19

publicidade

Em depoimento marcado por interrupções, o empresário Luciano Hang afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 que soube pela própria comissão de que o atestado de óbito de sua mãe não constava da infecção pelo vírus. Segundo Hang, em seguida, ele procurou a Prevent Senior.

Para ele, deve ter havido um erro do plantonista que registrou o falecimento. A convocação tinha sido aprovada no fim de junho, mas apenas na semana passada os senadores resolveram marcar a data da oitiva. Após um dossiê contra a operadora de saúde Prevent Senior ser entregue à comissão, os senadores identificaram uma suposta falsificação no atestado de óbito de Regina Hang, mãe do empresário, que foi internada em um dos hospitais da Prevent.

“Fiquei sabendo através da CPI que tanto o atestado de óbito quanto o prontuário da minha mãe foi pego e lá no atestado de óbito não constava Covid”, disse Hang, que justificou ser leigo e não saber o que é preciso constar no documento. Ele disse que o colegiado também teria sido induzido a erro sobre o suposto pedido para que o uso dos medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença fossem ocultados do prontuário de sua mãe.

Segundo as informações obtidas pela CPI, Regina Modesti Hang, mãe de Hang, teria feito uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra Covid, antes de morrer em decorrência de complicações da doença. O empresário afirmou que não se referia ao tratamento citado pelos senadores. “Eu disse que lamentava que eu não tivesse feito o tratamento preventivo com a minha mãe. Tratamento preventivo é antes de a pessoa adquirir o vírus”, alegou.

Veja Também