Heinze recebe apoio do presidente nacional do PP

publicidade

O senador Luis Carlos Heinze (PP) recebeu, neste final de semana, o apoio do presidente nacional da sigla, André Fufuca (PP-MA), para a disputa ao Palácio Piratini em 2022. “Só tenho a lhe dizer uma coisa, meu querido senador Heinze, se você enfrentou tudo isso na vida e venceu, não será o Palácio Piratini que você não vai vencer também”, afirmou Fufuca, durante encontro no Teatro da Câmara de Vereadores de Gramado, no sábado pela manhã. Fufuca assumiu temporariamente a presidência do PP, após Ciro Nogueira ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro.

“Tenho certeza que temos todas as condições para juntos fazermos do Rio Grande um lugar melhor para todos os gaúchos. Vamos retomar o desenvolvimento com investimentos em infraestrutura, pois, somente assim, vamos superar a crise e voltar a crescer”, ressaltou Heinze, aos presentes.

O ato integrou a programação do PP, que realizou as convenções municipais em 95% dos municípios gaúchos, em três dias. Os eleitos serão os responsáveis por comandar e preparar o partido nas eleições gerais do próximo ano. “A palavra de ordem nos 471 municípios em que realizamos as convenções é a unidade partidária. A sinalização de que o senador Heinze reúne as melhores condições políticas e eleitorais para a construção de uma candidatura ao governo do Estado ficou perceptível”, enfatizou o presidente estadual do partido, Celso Bernardi, ponderando que o partido possui uma imensa estrutura partidária. O PP tem o maior número de prefeitos e vices nos municípios gaúchos eleitos ano passado.