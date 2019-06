Ibope: 32% aprovam e 32% reprovam governo Bolsonaro

publicidade

Entre abril e junho de 2019, o índice de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro empatou com o de reprovação, de acordo com a pesquisa CNI-Ibope, divulgada nesta quinta-feira. O percentual dos que avaliam o governo como ótimo é de 32%, enquanto os que consideram ruim ou péssimo também registrou 32%, assim como os que acham regular (32%), dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Outros 3% não responderam.

A região Sul se consolida como a de maior popularidade do presidente Bolsonaro, e é a única em que mais de 50% da população avalia o governo como ótimo ou bom. Entre abril e junho, o percentual dos que avaliam o governo como ótimo ou bom sobe de 44% para 52% nessa região, em decorrência da queda no percentual dos que avaliam o governo como regular.

Na região Nordeste, o percentual dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo é de 47%, enquanto o dos que avaliam como ótimo ou bom, 17%.

Área de atuação

Com relação às ações e políticas por áreas específicas, a Segurança Pública é a mais bem avaliada, com 54% de aprovação e 43% de desaprovação. Seguida pelo Meio Ambiente, com 46% de aprovação, e Combate à Inflação (45%).

O maior crescimento da insatisfação ocorre na área de Educação. O percentual dos que desaprovam a atuação do governo nessa área sobe 10 pontos percentuais, de 44% para 54%, e o percentual dos que aprovam cai de 51% para 42%.

No que diz respeito à maneira de governar do presidente Bolsonaro, o percentual de desaprovação passou de 40% para 48%, enquanto a aprovação de 51% para 46%. O percentual dos que confiam no presidente passa de 51% para 46% e o dos que não confiam, de 45% para 51%.

Perfil da amostra

A pesquisa ouviu 2 mil entrevistados em 126 municípios, de 20 a 23 de junho de 2019. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%.