Integrantes do Cpers e de outros sindicatos realizam caminhada contra pacote de Leite

Integrantes do Cpers e de outros sindicatos iniciaram no final da manhã desta terça-feira uma caminhada para protestar contra as medidas elaboradas pelo governo de Eduardo Leite referente ao funcionalismo público. Com direito a carro de som e palavras de ordem, os manifestantes exigem a retirada da pacote da reforma administrativa.

Entre as palavras de ordem dos servidores está a seguinte frase: "o Eduardo mãos de tesoura, cadê o salário da minha professora". Outro grito ouvido na passagem dos manifestantes foi "retira", em referência ao pedido de retirada das iniciativas criadas pela administração de Leite.

Em dado momento, quando a caminhada chegou em frente ao prédio da Secretaria da Fazenda, os líderes afirmaram que ninguém irá invadir o prédio. No último protesto dos professores, realizado em frente ao Piratini, uma tentativa de invasão do Palácio acabou em confronto com a BM.

Além do Cpers, participam da mobilização o Sindicato dos Servidores Públicos (Sindsepe/RS), Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs), Sindicato dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado do RS (Sindispge), Sindisaúde e outras entidades que desejam a retirada do projeto de Leite.

Começa a caminhada do @Cpersoficial e servidores do estado contra o pacote do governo Eduardo Leite (Saúde, Técnicos Agrícolas,...) Irão até a Secretaria da Fazenda . pic.twitter.com/W1b5b2RmbL — Alina Souza (@alinasouzafoto) December 10, 2019

"É ordinário, o Eduardo tira a mão do meu salário" cantam os manifestantes que são monitorados pela Brigada Militar, que na semana passada realizou uma caminhada pelas mesmas ruas contra o mesmo pacote alvo da manifestação de hoje. @correio_dopovo pic.twitter.com/uCS5chhzGP — eduardoamaral (@eduardoamaral87) December 10, 2019