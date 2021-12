ITA diz para ninguém fazer check-in online e tenta realocar passageiros

publicidade

O Grupo Itapemirim divulgou nota neste sábado afirmando que intensificou a comunicação com os passageiros afetados pela suspensão dos voos da empresa. A companhia voltou a afirmar que prioriza reacomodar passageiros que estão fora de suas cidades em voos de outras companhias e que buscará reembolsar - em vez de remanejar - os que estão nas cidades onde residem.

A empresa ressaltou que passageiros com viagens programadas a partir deste sábado não devem tentar realizar check-in online ou comparecer aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea. O grupo afirmou ainda que utiliza como parte da estratégia para minimizar os transtornos sua rede de ônibus rodoviários. E destacou os canais disponíveis para a resolução de problemas pelos clientes.

Os canais são:

- Atendimento telefônico pelo número 0800 723 2121

- Atendimento pelo chat do site www.voeita.com.br, das 6h às 21h

- E-mail para falecomaita@voeita.com.br com o nome completo e número do localizador da reserva para agilizar o atendimento

Os passageiros também podem solicitar o reembolso integral dos valores pagos diretamente no site da companhia em www.voeita.com.br. Para isso, são necessários os seguintes passos:

- Clique em Meus Voos

- Faça o login com o seu usuário e senha

- Clique na opção Remissão/Remarcação/Reembolso

- Selecione o seu ticket

- Selecione a opção Reembolso

A empresa disse lamentar os transtornos causados. "A companhia trabalha neste momento em sua reestruturação para a retomada de suas operações o mais breve possível", afirma.

ANAC determina que ITA deverá prestar assistência aos passageiros

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) foi intimada a cumprir medidas para assistência aos passageiros que adquiriram bilhetes aéreos da companhia aérea. A empresa anunciou na sexta-feira a suspensão temporária ds operações para uma reestruturação interna. De acordo com um comunicado da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) emitido neste sábado, além da assistência aos clientes lesados, a empresa também deverá prestar informações atualizadas à agência sobre as ações previstas para honrar os bilhetes vendidos e reacomodação dos clientes.

A ANAC orienta os passageiros a entrarem em contato somente com a Itapemirim para realocações e a não comparecerem aos aeroportos antes de obter um novo bilhete aéreo válido. A reacomodação dos passageiros é responsabilidade da ITA.