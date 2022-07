Jair Renan afirma que quer entrar para a política em 2028

publicidade

O filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, afirmou que quer entrar para a política em 2028. De acordo com o jovem, ele acredita que o pai será reeleito, por isso estaria impedido de concorrer a cargo eletivo nesta eleição e na próxima.

De acordo com a lei eleitoral, parentes de até segundo grau do presidente da República ficam impedidos de se candidatar, exceto caso já ocupem cargo eletivo, como é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro. As declarações de Jair Renan ocorreram em uma rádio de Brasília, onde ele apresenta programa.

“Eu pretendo sim vir à política, mas só em 2028, porque acredito que meu pai será reeleito”, afirmou ele, na terça-feira (28/6). Jair Renan é alvo de um inquérito da Polícia Federal pelas suspeitas de tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, ele teria articulado o encontro de empresários com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O grupo empresarial Gramazini tentava obter um projeto para a construção de casas populares, e em troca da articulação, teria beneficiado Jair Renan. Em depoimento à PF, ele admitiu ter tido encontro com um dos executivos do grupo, mas negou tráfico de influência.

