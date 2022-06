João Bosco Vaz assume lugar de Mauro Zacher na Câmara de Porto Alegre

publicidade

O vereador João Bosco Vaz (PDT) tomou posse, nesta quarta-feira, durante a sessão plenária na Câmara de Porto Alegre. Bosco assume a titularidade de seu sexto mandato após a morte de Mauro Zacher. Ele teria até 30 dias para assumir, mas como as sessões estão sendo realizadas no formato híbrido a procuradoria da Casa entendeu ser possível a posse virtual, já que o parlamentar e a esposa estão em viagem ao Canadá para visitar o filho.

Sem conter as lágrimas, Bosco fez uso da palavra dizendo ser um dia de "dor e reflexão". "Esse ato de posse nada me engrandece ou envaidece, pelo contrário. Estamos todos tristes e machucados, tentando entender tudo isso que aconteceu”, disse. O parlamentar revelou ter pensado em não assumir o cargo nestas circunstâncias, no entanto, após conversa com a família, decidiu "honrar o mandato do vereador Mauro Zacher", além de dar uma satisfação aos seus eleitores.

“Já estive nessa Casa por 24 anos, cinco mandatos consecutivos e um na condição de suplente. Muito aprendi e contribui com a nossa cidade. O destino me coloca frente a frente com essa obrigação”, disse, definindo-se como um vereador "aberto ao diálogo, sem fazer a crítica pela crítica em busca de votos". Bosco lembrou que, apesar de "desencontros políticos", sempre teve com Zacher uma relação de respeito e boa convivência.

Após a posse, Bosco solicitou licença do mandato para reassumir no dia 13, data em que retornará a Porto Alegre, após resolver questões pessoais. Até lá, a tendência é que o segundo suplente do partido, Delegado Cleiton, ocupe a cadeira na Câmara.