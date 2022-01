José Fortunati escolhe o União Brasil

publicidade

Poucos dias após anunciar a saída do Pros, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati já escolheu a sigla pela qual pretende disputar uma vaga na Câmara Federal em outubro deste ano: União Brasil. A informação acabou vazando antes da hora, brincou Fortunati, uma vez que a sigla - que será resultado da fusão entre PSL e Dem - precisa nascer efetivamente.

“Não é simplesmente a fusão de duas siglas, é um novo partido”, defendeu Fortunati à coluna. A motivação da saída do ex-prefeito do Pros esteve relacionada à falta de recursos para 'atrair postulantes' na disputa à Câmara Federal. Na nova sigla, ele diz encontrar um contexto diferente. "É um partido muito mais amplo do que a gente imagina. Pessoas do Dem e do PSL vão ficar e há um grupo novo que está entrando", complementou.

Esse será o sexto partido que o político passa. Ele já foi filiado ao PT, PDT, PSB, PTB e Pros.