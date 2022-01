Kassab encaminha apoio do PSD à coligação de Leite

publicidade

Em visita a Porto Alegre, nesta terça-feira, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, encaminhou uma manifestação de apoio do partido ao projeto coordenado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) na sucessão do Palácio Piratini. A manifestação foi feita após café da manhã com o governador, no Palácio Piratini. Kassab cumpriu agenda no Estado, que finalizou com um ato no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa.

Ressaltou que, apesar da decisão de Leite de não concorrer, Kassab vê que ele terá força por estar no cargo e poderá coordenar o processo de sucessão. Mas ressalta que “coordenar” não significa “comandar”. “O partido tem uma boa relação com o governador. Integra o governo. Então é natural que exista essa tendência de caminharmos juntos. Mas o partido vai ter autonomia”, afirmou.

Com uma secretaria na gestão de Leite - a de Esportes, comandada por Danrlei (PSD), o partido encaminha o apoio a uma coligação que represente a atual gestão estadual e foca energia em consolidar uma candidatura ao Senado. Para isso, pretende atrair um nome de fora. Segundo o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, conversas já foram encaminhadas com a ex-senadora Ana Amélia Lemos, atualmente no PP e à frente da secretaria estadual de Relações Institucionais. Para o prefeito, Ana Amélia reúne as características procuradas em um nome que represente a sigla. Além disso, o foco do partido é ampliar a presença na Assembleia e na Câmara Federal. Hoje, o PSD tem um deputado estadual e um federal.

Crédito: Mauro Schaefer

Presidente nega aproximação com PT

Sobre o cenário nacional, o presidente nacional do PSD lamentou o fato de o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB no ano passado, não tenha aceitado o projeto do partido de lançá-lo à disputa do Palácio dos Bandeirantes. No momento, Alckmin ainda não se filiou a nenhuma sigla e está envolvido em discussões sobre a possibilidade da formação de uma chapa com o PT na corrida ao Planalto.

Apesar dessas articulações e comentários nos bastidores de que o próprio Kassab estaria trabalhando para ser o vice em uma chapa petista, o presidente nacional nega firmemente a possibilidade. “Não. Essa possibilidade não existe, até porque teremos essa candidatura própria”, enfatizou, citando o lançamento do nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “Pacheco é um quadro muito bem preparado. Uma carreira meteórica. Em sete anos ele se tornou deputado federal, senador. Tem trajetória política. Hoje é chefe de poder”, ponderou Kassab.

Pacheco deixou o Dem no ano passado e filiou-se ao PSD exatamente para a disputa nacional. É com essa pré-candidatura que Kassab minimiza as críticas de que não há espaço para uma terceira via na corrida presidencial e minimiza as atuais pesquisas de intenção de voto. “Faltam oito meses para a eleição. Nem a pré-campanha começou. Só começa em abril. É muito cedo. (...) Acredito na terceira via. Senão não precisava de eleição. Quantas eleições a gente não teve no Brasil que o candidato chega com 3% e ganha a eleição”, completou.

A manifestação foi seguida pelo comentário do prefeito Jairo Jorge, que lembrou que o Estado tem exemplos de vitórias de terceira via na disputa ao Piratini, assim como de candidatos que saíram dos 3% e acabaram vencendo a eleição.

O partido trabalha ainda com diversas candidaturas estaduais, como, em Santa Catarina, com o ex-governador Raimundo Colombo, e no Paraná, com a reeleição do governador, Ratinho Júnior.