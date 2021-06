Kim Jong-un demite funcionários envolvidos em "incidente grave" vinculado à Covid-19

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, demitiu vários altos funcionários devido a um "grave incidente" no combate contra a pandemia de Covid-19, anunciou a agência oficial KCNA na noite desta terça-feira. Os funcionários em questão "causaram um grave incidente que representa uma enorme crise para a segurança da nação e de seu povo", declarou Kim, conforme a KCNA, que não forneceu mais detalhes sobre o caso.

