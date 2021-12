Líder do governo diz que PEC dos Precatórios deve passar por mudança na Câmara

publicidade

Líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) afirma que o texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios aprovado no Senado deve passar por alguma alteração na Casa. Barros não diz qual trecho exatamente deve ser mudado, ressaltando que precisa aguardar o parecer do relator, Hugo Motta, para conversar com o governo e orientar a base. A matéria será submetida a apreciação dos deputados na próxima terça-feira.

"Eu acho que nós podemos aproveitar algumas coisas do Senado, mas não tudo", disse, sinalizando para a necessidade de mudança. Barros não quis adiantar nenhum ponto, ressaltando que precisa aguardar o texto do relator. Se houver mudança, o texto voltará ao Senado, o que vai gerar mais demora na aprovação da matéria.

A PEC dos Precatórios estabelece, dentre outros pontos, um teto para o pagamento de precatórios (dívidas que a União é obrigada a pagar por já ter esgotado os recursos na Justiça) e a mudança no cálculo do teto de gastos. Só com esses dois pontos, o governo estima a abertura de um espaço fiscal na ordem de R$ 106,1 bilhões.

No Senado, houve diversas alterações ao texto aprovado pela Câmara, e a matéria teve que retornar aos deputados, tendo em vista que uma PEC só pode ser promulgada quando o mesmo texto for aprovado em ambas as Casas. Na semana passada, houve acordo entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o Congresso dividiu o texto, promulgando os trechos que já eram consenso, sendo o principal deles a questão relativa ao cálculo do teto.

O acordo envolvia Lira pautar a PEC já para a próxima terça-feira. Entretanto, existe uma resistência de diversas lideranças a alguns pontos. No momento, o principal ponto de resistência é a mudança do limite máximo para o pagamento dos precatórios com vigência até 2026, e não até 2036, como queria o governo e como foi aprovado o texto na Câmara. Há também discordância em relação à vinculação do espaço fiscal a ações sociais. Contudo a avaliação de líderes é que esse impasse pode ser superado.

O governo federal tem urgência para aprovação da PEC porque a União poderá ser obrigada a pagar todos os precatórios de 2022 — na ordem de R$ 89 bilhões —, se o limite para o pagamento dessas dívidas não for aprovado pelo Congresso a tempo.

