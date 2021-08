Líder do governo na Câmara dos Deputados passa por procedimento cardíaco em São Paulo

publicidade

O líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), passou por uma angioplastia neste domingo, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Em uma publicação nas redes sociais, Barros afirmou que "ganhou" um terceiro stent com o procedimento, agradeceu aos médicos e disse esperar receber alta já nesta segunda-feira.

Ex-ministro da Saúde de Michel Temer, Barros prestou depoimento à CPI da Covid no último dia 12 após ser citado por suspeitas de ilegalidades no processo de compra da vacina Covaxin.

Na última quinta-feira (19), colegiado determinou a quebra de sigilo fiscal do líder do governo e do advogado Frederick Wassef, advogado do presidente e sua família.