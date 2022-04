Líderes voltam a discutir comando das comissões da Câmara

publicidade

Na semana passada, líderes dos maiores partidos da Câmara dos Deputados anunciaram que fecharam acordo para distribuir os comandos das comissões. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), por exemplo, ficaria com o União Brasil. Após o acordo, as comissões seriam instaladas nesta semana.

O R7 Planalto apurou que, apesar do acordo, os impasses continuam e o comando da CCJ ainda está em disputa. Na tarde da última segunda-feira, os partidos da oposição ainda negociavam trocas em outras comissões, o que realmente atrasou a instalação. Mas, nesta terça-feira, as trocas da oposição já haviam sido pacificadas, mas as discussões continuaram sobre o comando da CCJ.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que houve discussão sobre o comando da CCJ nesta terça, sem esclarecer quem ficará com o comando: "Hoje finalizei as últimas conversas com o União Brasil. Nós vamos fazer alguns ajustes e preciso conversar com antigos integrantes do PSL, especialmente aquela ala que nos apoiou e em cima dela fizemos o acordo para as comissões. Vamos tentar fazer ajustes, mas estão resolvidas [as comissões] e vão ser encaminhadas entre hoje e amanhã para os partidos poderem indicar os seus membros e presidentes".

O União Brasil, fruto da fusão do PSL com o DEM , juntos a maior bancada eleita em 2018, ficou, no acordo da semana passada, com o comando da CCJ, CMO (Comissão Mista de Orçamento), da Educação, Minas e Energia e Legislação Participativa.

Após uma troca, ficou definido que o PT vai comandar a Legislação Participativa e o União Brasil o Esporte. O PT também ficou com as comissões de Cultura e da Amazônia. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro e atualmente a maior bancada da Casa, ficou com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. O Republicanos ficou no comando das comissões de Direito a Consumidor e PP com as comissões de Saúde e Meio Ambiente . A maioria dos partidos deve manter o comando das comissões para as eleições da mesa diretora.

Veja Também