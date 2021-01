Lasier Martins declara apoio a Simone Tebet

publicidade

O senador Lasier Martins (Podemos) declarou seu apoio, em voto conjunto com os demais senadores do partido, à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) para a presidência do Senado. O Podemos é a terceira maior bancada do Senado com nove integrantes. "Ela (Simone) tem uma vida transparente e sempre foi uma senadora muito equilibrada", afirmou Lasier em entrevista ao programa "Esfera Pública" da Rádio Guaíba. A senadora se reuniu com a bancada para pedir apoio a sua candidatura na quarta-feira.

Para Lasier, a eleição de Rodrigo Pacheco (Dem), candidato de Davi Alcolumbre, atual presidente, seria uma "continuidade do mesmo". "Estamos vivendo um momento aflito porque há uma tendência de vencer o continuísmo. O velho sistema herdado de (José) Sarney e passado adiante", disse o senador, que teceu fortes críticas à atual presidência: "Alcolumbre foi uma frustração, não ouviu o grito de renovação do brasileiro",afirmou o senador, que, a dois anos atrás, fez campanha para de Alcolumbre durante a eleição no Senado. Segundo Lasier, o atual presidente do Senado teve uma administração marcada por um autoritarismo e o envolvimento dele com problemas pessoais do presidente Jair Bolsonaro.

Ainda em tom crítico, o senador disse não entender como Pacheco, caso eleito, irá conseguir presidir a Casa devido à pluralidade de partidos que declararam apoio ao advogado. Até o momento, ele já conta com o apoio de nove legendas. De acordo com Lasier, é preciso que os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) tenham equilíbrio e harmonia, mas que o Parlamento, hoje em dia, tem uma harmonia "questionável" devido a “barganhas” com o Executivo.

Questionando a falta de atuação do Legislativo durante o momento de crise, o senador gaúcho disse que é preciso mais discussões dentro da Câmara e do Senado. "Eu entendo que deveria haver uma convocação extraordinária. O País está chorando. É um desespero jamais visto e os senadores e deputados não discutem. Onde está o poder Legislativo nessa tragédia? Está de férias? Retraído?" ressaltou.

Lasier ainda afirmou que, assim que passada a eleição, as discussões sobre o auxílio emergencial retornarão à pauta com urgência.



*sob supervisão de Mauren Xavier