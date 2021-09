Laura Sito torna-se a primeira mulher negra a presidir sessão na Câmara de Porto Alegre

publicidade

Pela primeira vez em 248 anos de história, a Câmara de Porto Alegre teve uma mulher negra presidindo a sessão. Nesta quarta-feira, a vereadora Laura Sito (PT), terceira-secretária, comandou os trabalhos no legislativo da Capital na ausência do presidente Márcio Bins Ely (PT). “Uma mulher negra sentada na cadeira da presidência da Casa é ver a comunidade negra de nossa cidade ali representada. Alegria partilhar isso com a primeira bancada negra da Câmara”, comentou Laura, que está em seu primeiro mandato como parlamentar.

O fato inédito foi parabenizado pelos colegas em plenário: “É uma honra estar hoje, nessa Tribuna, sendo presidido pela primeira negra a estar dirigindo uma sessão na Câmara”, felicitou o vereador Clàudio Janta (Solidariedade). Também parabenizando Laura, a vereadora e ex-presidente da Casa Mônica Leal (PP) afirmou que “é sempre muito bom ver uma mulher no comando da sessão”.

Além de Laura, as vereadoras Bruna Rodrigues e Daiana Santos, do PCdoB, Karen Santos e o vereador Matheus Gomes, do PSol, constituem a bancada negra da Casa, sendo essa a legislatura com o maior número de parlamentares negros.

Antes delas, apenas a vereadora Teresa Franco (PTB), popularmente conhecida como Nega Diaba, havia sido eleita como titular na Câmara. De 1997 há 2000, ela e Saraí Soares foram as primeiras mulheres negras a assumirem a vereança em Porto Alegre.

*Sob supervisão de Tiago Medina