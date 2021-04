Leite amplia espaço para aliados no governo

publicidade

O governador Eduardo Leite anunciou mudanças na composição do secretariado no início da tarde desta sexta-feira. Com as alterações, o governador ampliou o espaço para aliados no primeiro escalão. A novidade é o ingresso do ex-deputado federal e ex-ministro Ronaldo Nogueira na pasta do Trabalho, Emprego e Renda.

Nogueira é filiado ao Republicanos. O presidente do partido, deputado Carlos Gomes, e os dois integrantes da bancada na Assembleia, Fran Somensi e Sérgio Peres, também estiveram presentes. Ao contrário do que informado antes, Ronaldo Santini estava como suplente na Câmara Federal e perdeu a vaga com a volta do deputado Covatti Filho, que deixou a pasta de Agricultura.

A primeira mudança anunciada é na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, comandada por Mauro Hauschild, que passará para a de Secretaria de Justiça e dos sistemas penal e socioeducativo. Com a alteração, Cesar Faccioli deixa o comando da Secretaria da Administração Penitenciária.

A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos mudará de nome, passando a ser Secretaria da Igualdade, Cidadania e dos Direitos Humanos, que será ocupada pela deputada Regina Becker, que deixa a pasta do Trabalho e Assistência Social.

As medidas ocorrem dentro da reforma do secretariado iniciada em janeiro, com mudanças na Casa Civil, entre outras. Segundo Leite, as alterações estão dentro da lógica da segunda etapa do governo.