Leite anuncia sete novos secretários; Arita segue na Saúde

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) anunciou no final da tarde desta sexta-feira outros sete nomes do seu segundo mandato. Destes, dois serão mantidos, Arita Bergmann no comando da Saúde, e Beatriz Araújo, na Cultura. Além da realocação de Izabel Matte, atual secretária adjunta da pasta de Planejamento e Gestão, para o comando da nova secretaria de Obras Públicas.

O ato também confirmou o ingresso dos primeiros deputados estaduais. Juvir Costella e Beto Fantinel, ambos do MDB, deixarão a Assembleia no próximo ano para integrar o primeiro escalão de Leite. Costella retorna ao Transportes, e Fantinel ficará na Assistência Social. Ambos foram apoiadores de primeira hora da chapa Leite e Gabriel Souza (MDB).

Da bancada do PP, o deputado estadual Ernani Polo será o próximo secretário de Desenvolvimento Econômico. Da bancada do Podemos, Ronaldo Santini assumirá o Desenvolvimento Rural. Com as licenças dos deputados eleitos, os suplentes assumirão as vagas.

Conheça:

1. Izabel Matte assumirá a secretaria de Obras Públicas

2. Beto Fantinel assumirá a pasta da Assistência Social

3. Juvir Costella voltará pra secretaria de Transportes

4. Beatriz Araújo permanecerá na Cultura

5. Arita Bergmann permanecerá na Saúde

6. Ronaldo Santini ficará no Desenvolvimento Rural

7. Ernani Polo assumirá o Desenvolvimento Econômico