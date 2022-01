Leite e Sartori lideram intenções de voto no RS, aponta pesquisa

publicidade

O atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) lideram as intenções de voto para as eleições que acontecem em outubro deste ano para decidir quem ficará à frente do Executivo estadual pelos próximos quatro anos. É o que mostra uma pesquisa da RealTime BigData, divulgada nesta segunda-feira (17).

Eduardo Leite chegou a tentar a indicação do PSDB para concorrer à Presidência da República, mas acabou derrotado por João Doria. Ele já afirmou em entrevistas que não tentará a reeleição no Rio Grande do Sul. Sartori, por sua vez, não confirma possível participação na eleição. Em cenário sem ambos, quem lidera é o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Veja alguns números da pesquisa:

Cenário 1 de pesquisa estimulada para governador:

Eduardo Leite - 25%

José Ivo Sartori - 16%

Onyx Lorenzoni - 13%

Pedro Ruas - 4%

Edegar Pretto - 4%

Gabriel Souza - 2%

Luis Carlos Heinze - 1%

Beto Albuquerque - 1%

Roberto Argenta - 1%

Alceu Moreira - 1%

Ranolfo Vieira Júnior - 1%

Branco / Nulo - 14%

Não sabem / Não responderam 17%

Cenário 2 de pesquisa estimulada para governador:

José Ivo Sartori - 20%

Onyx Lorenzoni - 18%

Pedro Ruas - 5%

Edegar Pretto - 4%

Beto Albuquerque - 3%

Luis Carlos Heinze - 2%

Gabriel Souza - 2%

Roberto Argenta - 2%

Ranolfo Vieira Júnior - 2%

Alceu Moreira - 1%

Branco / Nulo - 19%

Não sabem / Não responderam 22%

Cenário 3 de pesquisa estimulada para governador:

José Ivo Sartori - 23%

Onyx Lorenzoni - 16%

Pedro Ruas - 6%

Beto Albuquerque - 4%

Roberto Argenta - 4%

Ranolfo Vieira Júnior - 4%

Branco / Nulo - 20%

Não sabem / Não responderam 23%

Cenário 4 de pesquisa estimulada para governador:

Onyx Lorenzoni - 20%

Pedro Ruas - 6%

Beto Albuquerque - 5%

Edegar Pretto - 4%

Luis Carlos Heinze - 4%

Ranolfo Vieira Júnior - 3%

Gabriel Souza - 2%

Alceu Moreira - 1%

Branco / Nulo - 26%

Não sabem / Não responderam 29%

Cenário 5 de pesquisa estimulada para governador:

Onyx Lorenzoni - 20%

Pedro Ruas - 5%

Edegar Pretto - 4%

Beto Albuquerque - 4%

Luis Carlos Heinze - 4%

Ranolfo Vieira Júnior - 4%

Alceu Moreira - 2%

Branco / Nulo - 28%

Não sabem / Não responderam 29%

Cenário 6 de pesquisa estimulada para governador:

Onyx Lorenzoni - 22%

Pedro Ruas - 6%

Beto Albuquerque - 6%

Luis Carlos Heinze - 5%

Edegar Pretto - 4%

Gabriel Souza - 2%

Branco / Nulo - 28%

Não sabem / Não responderam 27%

Entrevistas

A pesquisa foi realizada pela RealTime Big Data por telefone. Foram entrevistadas mil pessoas entre os dias 13 e 14 de janeiro deste ano. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Record TV e está sob o número de identificação RS-00252/2022, registrada no dia 11 de janeiro de 2022.