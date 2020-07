Leite indica Renato de Azeredo como conselheiro do TCE

publicidade

O governador Eduardo Leite assinou, na noite desta quinta-feira, a indicação de Renato Luís Bordin de Azeredo para assumir um dos cargos de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS).

Azeredo era um dos integrantes da lista tríplice encaminhada a Leite com nomes de egressos da Corte aptos a ocupar a vaga aberta pelo conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo, que se aposentou em maio.

O escolhido vai, agora, ter o nome submetido à avaliação dos deputados estaduais que, por meio de realização de sabatina, aprovarão ou não que ele tome posse. Não há prazo para a avaliação da Assembleia.

Após esse processo, o novo conselheiro é nomeado pelo governador e empossado pelo presidente do TCE, Estilac Xavier.

Entenda

Dos sete conselheiros do TCE, só dois são considerados técnicos, por se tratarem de servidores do quadro e indicados em lista tríplice, pelo Ministério Público de Contas (MPC) e o Pleno do Tribunal.

É prerrogativa do governador definir esses dois nomes, a partir da lista, além de um terceiro, de livre escolha. Nessa última cota, o ex-deputado estadual Alexandre Postal (MDB) se tornou conselheiro, ao ser indicado pelo ex-governador José Ivo Sartori (MDB). A Assembleia Legislativa define as outras quatro cadeiras e também sabatina os escolhidos antes da posse.