Leite projeta concessões e privatizações em 2022

Em mensagem ao Legislativo, o governador Eduardo Leite (PSDB) defendeu as reformas promovidas nos primeiros três anos da sua gestão e também enalteceu os projetos de privatizações e concessões. No caso das privatizações, cita a fase final da privatização da CEEE-G, que tem o leilão programado para ocorrer em 15 de fevereiro, na Bolsa de Valores. Aponta ainda a desestatização da Corsan, que está prevista para ocorrer no primeiro semestre deste ano.

Destaca a publicação do edital para a concessão de 271,5 quilômetros do chamado bloco 3 do programa RS Parcerias. No panorama do governo ainda estão o projeto de revitalização do Cais Mauá, o presídio de Erechim - primeira Parceria público-privada de um presídio no país -, bem como da rodoviária de Porto Alegre e dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo.

Assim como fez durante a posse da nova presidência da Assembleia Legislativa, Leite não aponta nenhum projeto para votação como prioridade para este último ano de mandato. Mesmo assim, agradece aos deputados pela aprovação das propostas na sua gestão. Em três anos, o governador mantém 100% de aprovação de seus projetos no Legislativo, mesmo que alguns tenham sofrido alterações. “Por essas conquistas, temos que fazer um grande agradecimento pela continuidade da parceria com a Assembleia Legislativa, que aprovou projetos essenciais que viabilizaram a construção da agenda de governo, como as reformas, as privatizações, a redução de impostos e tarifas.”

No documento de 155 páginas, o governo detalha ainda as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e projeta a necessidade de “manter-se a cautela e o empenho nas análises e nas proposições de combate” ao vírus.