Leite reforça incerteza na arrecadação e prioridade à educação em discurso

Após postergar em uma semana sua ida à Assembleia Legislativa, para a tradicional mensagem do governador ao Parlamento, Eduardo Leite (PSDB) esteve no Palácio Farroupilha na tarde desta terça-feira, fazendo uso da tribuna. Seu discurso foi focado nos impactos das perdas com o ICMS e reafirmação do foco na Educação. Em uma quebra de protocolo, encerrada a sessão, o governador subiu às tribunas, onde profissionais de escolas cobravam demandas salariais. Antes mesmo da fala de Leite, os profissionais de empresas terceirizadas entoavam a frase “pague o salário das merendeiras”. Conforme os profissionais da área de alimentação e limpeza, as terceirizadas em fim de contrato não honraram com o pagamento.

Junto a Leite, o vice Gabriel Souza, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin, e deputados de situação e oposição fizeram uma espécie de reunião informal, onde o governador se dispôs a acompanhar a questão de perto. Ainda nesta terça-feira, às 16h30min, o governador volta a se encontrar no Piratini com a direção do Cpers/Sindicato em agenda que estava pré-acordada desde a semana passada, quando recebeu os dirigentes sindicais, também na sede do executivo, a fim de tratar as questões do piso dos professores.

O governo garante o pagamento do piso nacional àqueles que ganham menos, porém o Cpers quer a aplicação de 14,95% de reajuste na tabela de toda a categoria, incluindo funcionários de escolas e aposentados. O movimento do governador e a sensibilidade em dialogar com os dirigentes sindicais e com os professores é vista com bons olhos ate mesmo pela oposição na Assembleia.

Leite critica incertezas financeiras

Antes de subir às galerias, em sua mensagem, o governador abordou a questão orçamentária relativa às perdas com o ICMS. “Uma única canetada subtraiu R$ 5,5 bilhões da receita gaúcha, o equivalente a quase quatro folhas de pagamento dos servidores públicos. Em quatro anos, esse valor alcançará cerca de R$ 20 bilhões se não houver reposição. Como planejar sobre tamanha incerteza acerca de nossas arrecadações? Essa incerteza não pune ao governo, mas toda população gaúcha”, disse, referindo-se à redução das alíquotas sobre combustíveis, energia e comunicações.

Leite disse que como cidadão também quer pagar menos impostos, mas que a redução não pode ocorrer de forma irresponsável e que, emboras as perdas tragam restrições, não podem ser desculpas. “Refizemos as contas e readequamos os projetos. Vamos honrar os compromissos, mas não de maneira responsável e demagógica. Seguiremos na trilha do equilíbrio fiscal. Por outro lado, nos colocamos a frente de um movimento de governadores para exigir que a União cumpra a recuperação das perdas.” O governador ressaltou o cenário receptivo que encontrou na capital federal em contato com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e reafirmou estar confiante em uma solução.