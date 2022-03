Luciano Hang diz que não vai disputar nenhum cargo nas eleições

publicidade

O empresário Luciano Hang, cotado para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano, afirmou que desistiu do pleito. O dono da Havan fez o anúncio numa live e ressaltou que estava sendo colocado na liderança em pesquisas de intenções de voto em Santa Catarina, mas que pensou na família para tomar a decisão.

Um dos fatos citados por Hang como essencial para desistir da carreira política foi um mal súbito recente de um dos filhos. “Repensei a minha vida em poucos minutos. Pensei: ‘Meu Deus, me dediquei a minha vida toda ao trabalho, sem sábado, sem domingo, dois anos sem tirar férias e, nesse momento que peguei minha família para ir longe e tomar uma decisão, me acontece esse problema’”, contou.

Ainda segundo Hang, se entrasse na política, ele teria uma dedicação de 24 horas por dia no cargo. “Meu partido é o Brasil, continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certezas que as pessoas vão me entender. Vi muitos comentários querendo que eu fosse senador, mas tenho que pensar na minha família e nas minhas 22 mil famílias que dependem de mim”, disse, citando os funcionários da Havan.

O empresário ainda afirmou não ter medo de um cenário de retorno “de alguém que está aí”, se referindo ao ex-presidente Lula. “Se eu não tivesse a coragem, não estaria aqui com vocês, não teria me dedicado nos últimos cinco anos. Se fosse só para pensar em mim, teria ficado calado, sem ajudar o país".