Lula escolhe senador Wellington Dias para Desenvolvimento Social; veja outros nomes

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) afirmou, nesta quinta-feira (22), que será ministro do Desenvolvimento Social. O anúncio deve ocorrer durante coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da equipe de transição.

O ministério era pleiteado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), mas ela foi preterida pelo senador eleito do Piauí. A emedebista terminou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial e, na segunda etapa do pleito, apoiou Lula.

A participação da senadora na campanha eleitoral indicava que ela ocuparia um cargo na Esplanada dos Ministérios. Para aliados, Tebet dizia que queria chefiar o Ministério do Desenvolvimento Social. A senadora sinalizou, ainda, que não aceitaria uma "pasta menor" e que pretende ter autonomia para tomar decisões importantes no futuro governo, sem interferências.

Lula também deve anunciar o vice-presidente da República diplomado, Geraldo Alckmin (PSB), para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O petista, no entanto, descumpriu promessa feita no mês de novembro, em que afirmou que Alckmin não seria ministro.

Silvio Almeida deve ser indicado para o Ministério dos Direitos Humanos, e a economista Esther Duek para o Ministério de Gestão. Além disso, o petista deve indicar Aniele Franco para o Ministério da Igualdade Racial e Márcio França para o Ministério dos Portos e Aeroportos.

O presidente diplomado deve indicar, ainda, o ex-governador do Ceará Camilo Santana para chefiar o Ministério da Educação.