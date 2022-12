Lula posta vídeo ironizando viagem de Bolsonaro aos EUA

publicidade

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo nas redes sociais ironizando a ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos na tarde desta sexta-feira. Lula compartilhou no Twitter o clipe da música "Ta na Hora do Jair Já Ir Embora" em meio às notícias de que Bolsonaro estava a caminho de Orlando, na Flórida.

Avião com comitiva presidencial saiu de Brasília por volta das 14h. A previsão é de que a viagem dure cerca de oito horas. Horas antes de partir, Bolsonaro fez, por meio de live nas redes sociais, o último pronunciamento enquanto Presidente da República. Ele afirmou que o Brasil "não vai acabar em 1º de janeiro" e que a posse de Lula não será "o fim do mundo".

Luiz Inácio Lula da Silva vai voltar à Presidência no dia 1º de janeiro, próximo domingo. Além da tradicional cerimônia de posse, que conta desfile de carro na Esplanada dos Ministérios e cerimônias no Palácio do Planalto, Congresso e Itamaraty, o futuro governo petista organiza um festival de música com 60 cantores simpáticos à futura gestão do PT. O evento também marcará a ida do ex-governador paulista e ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) para a Vice-Presidência.