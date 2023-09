Lula se coloca à disposição de municípios gaúchos afetados por fortes chuvas

publicidade

Pelas redes sociais, Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou solidariedade ao Rio Grande do Sul, atingido por fortes chuvas nos últimos dois dias. Pimenta comunicou que o chefe do Executivo "determinou que fiquemos completamente à disposição dos municípios para dar suporte às famílias afetadas" e frisou que o governo está unido para "enfrentar mais este desafio climático".

Chuvas no RS: estou monitorando de perto a situação do norte do Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas e inundações. Presidente @Lulaoficial determinou que fiquemos completamente à disposição dos municípios para dar suporte às famílias afetadas. Estamos unidos para… — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) September 4, 2023

Volumes excessivos de chuva atingiram a Metade Norte do Estado, especialmente entre a noite de domingo e esta segunda-feira, com marcas que em alguns pontos ultrapassaram os 300 mm. Até o momento, foram registradas quatro mortes.