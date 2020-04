Maia cita “retórica golpista” ao repudiar atos que pedem fechamento do Congresso

publicidade

O presidente Rodrigo Maia criticou as manifestações que pediram o fechamento do Congresso Nacional e intervenção militar na tarde deste domingo, em diversas partes do país, incluindo Porto Alegre. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro chegou a participar de uma delas, voltando a contrariar a recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre a necessidade do isolamento social.

Em seu Twitter, Maia destacou que não há tempo a perder com “retóricas golpistas”, ao citar a necessidade de continuar prestando ajuda aos mais pobre durante a crise do coronavírus. Frisou que “pregar ruptura democrática” diante de mais de 2,4 mil mortes no país é crueldade e desprezo com mortos, doentes e desempregados.

Por fim, citou que a luta contra o coronavírus é mundial, e que no Brasil há a necessidade de lutar contra “o vírus do autoritarismo”. Encerrou manifestando repúdio a “qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição”.