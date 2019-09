Maioria acredita que falas de Bolsonaro atrapalham o governo

publicidade

Quase 70% dos entrevistados acreditam que o fato de o presidente da República, Jair Bolsonaro, não medir suas palavras acaba por 'mais atrapalhar' o governo do que auxilia. Ao mesmo tempo, 23,8% disseram achar que as declações 'mais ajudam' e outros 6,7% responderam 'não saber ou não opinaram'.

O levantamento feito pela Paraná Pesquisa foi divulgado nessa terça-feira. Ao todo, foram ouvidas mais de duas mil pessoas de 170 municípios brasileiros, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal, entre os dias 11 e 14 de setembro desse ano. A pesquisa buscou avaliar a forma de comunicação do presidente.

Outro questionamento feito aos entrevistados foi a percepção se as declarações do presidente são feitas de forma proposital. Sobre esse aspecto, 58,4% disseram que as declarações são propositais, e 35,3%, responderam que não são, enquanto que 6,3% não opinaram ou não souberam responder.