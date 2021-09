Manifestações em Brasília não tiveram prisões ligadas aos atos

publicidade

O coronel Edvã Sousa, chefe do Centro de Comunicação Social da PMDF, avaliou como positiva a atuação integrada das forças de segurança durante as manifestações neste 7 de Setembro. “O clima foi de respeito entre os manifestantes dos dois lados", destacou.

Apesar dos ânimos exaltados no início das manifestações, nenhuma prisão ligada aos atos foi efetuada. “Com muita negociação, conseguimos contornar a situação e tudo ocorreu dentro do planejado”, disse o coronel Edvã em entrevista ao programa Balanço Geral.

Segundo a SSP-DF, duas pessoas foram presas na Esplanada dos Ministérios. Em uma das ocorrências, os PMs detiveram um homem por portar drogas e quatro celulares. Ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Outro suspeito foi encaminhado ao Departamento de Polícia Especializada (DPE) por porte de drogas e de arma branca.

Um princípio de tumulto ocorreu quando participantes do ato tentaram romper o bloqueio feito pela Polícia Militar nas proximidades do Palácio do Itamaraty, que impedia a chegada dos manifestantes às proximidades do STF. Uma mulher se feriu.

Véspera

Na segunda-feira, manifestantes furaram bloqueio policial e invadiram Esplanada dos Ministérios com carros, ônibus e caminhões. Eles se aglomeraram em frente à barreira policial e pressionaram para entrar na área interditada.