Manuela D'Ávila confirma vontade de concorrer à Prefeitura de Porto Alegre

Em reunião do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Porto Alegre neste sábado, a ex-deputada e candidata à vice-presidência da República Manuela D’Ávila colocou seu nome à disposição para representar uma chapa de esquerda nas eleições municipais de 2020. A sigla estuda compor uma frente de oposição ao governo Nelson Marchezan Jr. A proposta é se unir com o PT e o PSOL na disputa pelo Paço Municipal.

Os três partidos ainda não definiram como se dará a escolha do nome que vai representar a coalizão em Porto Alegre. O PSOL defende a realização de prévias eleitorais e já apresentou a deputada federal Fernanda Melchionna como pré-candidata. Manuela é vista com simpatia pelo PT, que pode retribuir o apoio da comunista a Fernando Haddad nas últimas eleições presidenciais.

Processo participativo

Manuela D’Ávila, por sua vez, defende o que chamou de um “amplo processo de participação”. O PCdoB pretende promover assembleias regionais nos bairros da Capital e um congresso, entre abril e maio. Nesses eventos, porto-alegrenses filiados ou não a partidos seriam convidados a opinar sobre os rumos da cidade.

A ex-deputada se diz aberta a qualquer forma de escolha da candidatura de esquerda e ressaltou que seu nome não vai atrapalhar a unidade do bloco. "Quando há falta d'água em bairros e guardas-municipais nas escolas, assim como o IMESF está sendo destruído pelo prefeito, a cabeça de chapa não pode ser o problema”, avaliou.

O ex-governador do Estado Tarso Genro (PT) prestigiou o evento do PCdoB, que contou ainda com a representação de outros partidos, como o PDT, com Christopher Goulart, e o PSOL, com Pedro Ruas.