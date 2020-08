Marchezan é notificado sobre abertura de impeachment pela Câmara

publicidade

O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) foi notificado, na manhã desta terça-feira, pela Câmara de Porto Alegre sobre a abertura de processo de impeachment contra ele. A partir de amanhã, o prefeito tem o prazo de dez dias para apresentar a sua defesa.

O ato é um dos primeiros passos concretos do processo. Isso porque a partir de amanhã passa a contar o prazo de 90 dias para que a Casa conclua o processo que pode resultar no impedimento do prefeito.

O pedido de investigação foi aprovado na semana passada por 31 votos favoráveis e quatro contrários. Esse foi o sexto pedido de impedimento do prefeito recebido pela Câmara nesta legislatura.

A comissão processante é composta pelos vereadores Hamilton Sossmeier (PTB, presidente), Alvoni Medina (Republicanos, relator) e Ramiro Rosário (PSDB), que foi o único entre os três a ter votado contra a denúncia.

Ao final dos trabalhos da comissão, o relatório deverá apontar a necessidade ou não de impeachment do prefeito, conforme as denúncias apuradas. O impedimento, no entanto, somente ocorrerá se o relatório indicar este ato e receber 24 votos favoráveis do plenário, o que representa dois terços dos vereadores.

Em vídeo, após a aprovação do pedido, o prefeito Nelson Marchezan Júnior se defendeu das acusações de que teria utilizado recursos do Fundo Municipal de Saúde para pagamento de gastos com publicidade. Segundo Marchezan, o processo trata-se de uma "antecipação da eleição" e ele está sendo julgado por seus "poucos acertos" durante a pandemia da Covid-19.