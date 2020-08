Marchezan deve arrolar outros gestores como testemunhas em processo de impeachment

publicidade

Termina nesta sexta o prazo para o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. entregue à Câmara a defesa prévia por escrito no processo de impeachment movido contra ele. O prazo é o mesmo para que ele indique as provas que pretender produzir e arrole até dez testemunhas, incluindo gestores que já passaram por situações semelhantes.

Marchezan disse, na tarde desta quinta-feira, após entregar o projeto da LDO 2021 à Câmara, que deve se reunir entre até amanhã de manhã com os advogados que o representarão nesse processo. “É uma defesa muito difícil porque a gente não vê apontamento de algum crime. A gente vê apenas alegações que dizem que a gente fez o que está dentro da lei”, disse.

Pelo decreto, o processo deve estar concluído dentro de 90 dias.

Denúncia

O uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde para pagamento de gastos com publicidade é a base para as denúncias encaminhadas a Câmara. O processo sugere, com base em dados disponíveis no Portal Transparência do Executivo, que o prefeito autorizou a aplicação de R$ 2.414.465,14 do fundo em despesas de divulgação publicitária. A denúncia também dá conta de que R$ 3.122.799,40 do fundo foram utilizados para o pagamento de material publicitário em meio à pandemia de coronavírus.