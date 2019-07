Mauricio da Silva Muniz é eleito prefeito de Palmares do Sul

publicidade

O candidato Mauricio da Silva Muniz, da coligação Desafio para Governar, Vontade para Trabalhar (MDB/PDT) foi eleito, neste domingo, o novo prefeito de Palmares do Sul, no litoral gaúcho. Gilmar Alves de Souza será o vice-prefeito. O novo pleito ocorreu devido às cassações dos mandatos do prefeito Paulo Henrique Mendes Lang e do vice-prefeito Cláudio Luiz Moraes Braga (Coligação O Melhor para Palmares do Sul – PT/PROS), por abuso de poder político e conduta vedada prevista na Lei das Eleições.

Muniz e Souza obtiveram 3.225 votos (46,51% dos válidos). Em segundo lugar, ficou o candidato Ildon Sérgio Gil da Silva, com 2.259 votos, e em terceiro lugar, Eduardo Pereira Alves, com 1.450 votos. Foram 178 votos brancos e 167 nulos. A abstenção foi de 28%. A cidade do litoral gaúcho tem 10.111 eleitores, distribuídos em 37 seções eleitorais.