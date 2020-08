MDB, DEM e PTB aceleram definições para a disputa eleitoral em Porto Alegre

publicidade

A oito dias do início do prazo para a realização das convenções partidárias que definem os candidatos nas eleições municipais de novembro, em 31 de agosto, as articulações se intensificaram em Porto Alegre. E pelo menos dois fatos políticos são aguardados para esta semana. O anúncio da aliança entre o MDB e o DEM na disputa pela prefeitura da Capital. E a confirmação da candidatura do ex-prefeito José Fortunati (PTB), com apoio inicial de outras duas siglas.

A aliança entre MDB e DEM será sacramentada na pré-convenção virtual do DEM, marcada para a noite de terça-feira. As negociações realizadas foram para que o partido indique o vereador Ricardo Gomes como vice na chapa que será encabeçada pelo deputado estadual Sebastião Melo (MDB). O emedebista já obteve adesões do Cidadania e do SD. Como as articulações estão praticamente concluídas, o evento deve ser rápido. O presidente do diretório do DEM em Porto Alegre, vereador Reginaldo Pujol, estima que o encontro, marcado para às 19h25, dure cerca de duas horas. Já a convenção propriamente dita deverá ser realizada próximo ao término do prazo previsto na legislação, que é 16 de setembro.

A decisão acelerou os movimentos no PTB, que tem como pré-candidato ao Paço Municipal o ex-prefeito José Fortunati, e também negociava com o DEM. Neste domingo, o presidente municipal da legenda, Everton Braz, descartou qualquer possibilidade de Fortunati deixar a corrida em função de o MDB ter levado a melhor nas tratativas. “Tanto que já temos definidas as equipes de marketing e de mídias sociais, nesta segunda-feira vamos decidir a produtora, nos próximos dias anunciaremos a aliança com o apoio de dois outros partidos e, também, estamos buscando coligação com uma terceira sigla, com mais tempo de TV”, elencou Braz.

Dirigentes do MDB, PTB, DEM e PP vinham realizando reuniões coletivas, com o objetivo de formar uma grande coalizão para a corrida ao Paço Municipal, e tentar conquistar um amplo espectro de eleitores, do centro à direita, mas o excesso de candidatos à cabeça de chapa acabou gerando tratativas paralelas e implodindo o acordo. Na última eleição municipal o eleitorado cobiçado pelas quatro siglas garantiu a vitória do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). O prefeito é pré-candidato à reeleição, mas enfrenta um processo de impeachment, aberto neste mês de agosto.

Além do MDB e do PTB, o PP também trabalha pela candidatura própria, a do atual vice-prefeito, Gustavo Paim, que por enquanto tem o apoio do PRTB e do Avante. O coronel Mario Ikeda, estreante na política, vem sendo apontado como provável vice na chapa de Paim, mas dirigentes da legenda assinalam que o martelo não foi batido.