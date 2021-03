MDB e PT lideram as presidências nas Comissões da Assembleia

publicidade

Os partidos com as duas maiores bancadas da Assembleia Legislativa, PT e MDB, com oito parlamentares cada, seguem na liderança das Comissões da Casa. Nesta semana, foram definidas as presidências das 11 Comissões Permanentes, além da de Ética, que terá trabalho de destaque devido à denúncia contra o deputado Ruy Irigaray (PSL). Nove dos 17 partidos que compõem o parlamento ocupam algum cargo de liderança, entre presidente e vice-presidente. Oito ficaram sem representação.

Assim como no biênio anterior, de 2019 a 2020, o MDB permaneceu na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da casa, uma vez que todos os projetos que tramitam precisam passar pela sua aprovação antes de serem votados no plenário. A Comissão será presidida pelo deputado Tiago Simon e terá Vilmar Zanchin como vice, ambos emedebistas. O partido também ficou à frente da Comissão de Educação, com Carlos Búrigo como presidente e Beto Fantinel como vice-presidente. No biênio anterior, a Comissão era presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT).

Nesse biênio, a bancada petista ficará na presidência de três colegiados. A de Segurança e Serviços Públicos será comandada por Edegar Pretto; a de Economia, Zé Nunes; e a de Ética, Fernando Marroni.

Na Comissão de Finanças, PTB e PP, com cinco e seis deputados, respectivamente, em cada bancada, continuam na liderança, mas com novos nomes. Nos próximos dois anos, o deputado Luís Augusto Lara (PTB), ficará na presidência e o líder do governo, Frederico Antunes (PP), será o vice.

Embora seis das 11 Comissões tenham alterado a sua liderança para o próximo biênio, não ocorreram alterações de partidos. A escolha da presidência é feita, normalmente, por acordo entre as bancadas.

Veja como ficou o comando de cada comissão:

Comissão de Constituição e Justiça

Presidente: Tiago Simon (MDB)

Vice-presidente: Vilmar Zanchin (MDB)

Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle

Presidente: Luís Augusto Lara (PTB)

Vice-presidente: Frederico Antunes (PP)

Comissão de Segurança e Serviços Públicos

Presidente: Edegar Pretto (PT)

Vice-presidente: Jeferson Fernandes (PT)

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

Presidente: Airton Lima (PL)

Vice-presidente: Sérgio Peres (Republicanos)

Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo

Presidente: Adolfo Brito (PP)

Vice-presidente: Ernani Polo (PP)

Comissão de Assuntos Municipais

Presidente: Eduardo Loureiro (PDT)

Vice-presidente: Valdeci Oliveira (PT)

Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Presidente: Carlos Búrigo (MDB)

Vice-presidente: Beto Fantinel (MDB)

Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Presidente: Zilá Breitenbach (PSDB)

Vice-presidente: Franciane Bayer (PSB)

Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo

Presidente: Zé Nunes (PT)

Vice-presidente: Dalciso Oliveira (PSB)

Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais

Presidente: Silvana Covatti (PP)

Vice-presidente: Fran Somensi (Republicanos)

Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular

Presidente: Elton Weber (PSB)

Vice-presidente: Elizandro Sabino (PTB)

Comissão de Ética Parlamentar

Presidente: Fernando Marroni (PT)

Corregedor: Tiago Simon (MDB)