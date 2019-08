MDB tem disputa movimentada por cabeça de chapa nas eleições de Porto Alegre

publicidade

Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais, a disputa pela cabeça de chapa no MDB de Porto Alegre se mostra como uma das mais acirradas. A legenda já tem pelo menos quatro pré-candidatos ao Paço Municipal, os vereadores Valter Nagelstein, Nádia Gerhard (licenciada) e André Carús já manifestaram o desejo de concorrer ao cargo de prefeito. Os três possuem um concorrente de peso, o ex-vice prefeito e atual deputado estadual Sebastião Melo, candidato do partido no pleito de 2016.



Além dos pré-candidatos, uma ala importante do partido defende uma coligação com o PSDB, apoiando a reeleição de Nelson Marchezan Jr. Mas enquanto Nagelstein e Nádia estudam trocar de partido em busca de maior protagonismo, Carús admite que seu nome não será o mais forte para concorrer no ano que vem. "Sou pré candidato, mas entendo que o Melo é mais competitivo." De acordo com o vereador, o que determinará sua posição serão as próximas pesquisas de intenção de votos. "Se elas indicarem que ele (Melo) está melhor posicionado, e vão indicar, eu retiro minha candidatura."



Carús entende que o nome de Melo é o mais forte para vencer a disputa em 2020. Em razão disso o vereador é um dos emedebistas contrários a uma coligação, mas garante que vai trabalhar por uma escolha pacífica dentro do partido. "Defendo que o MDB tenha candidato próprio. Eu prefiro que o partido chegue a um consenso. Se isso não acontecer defendo que tenhamos prévias até abril do ano que vem."



Atual secretária de Desenvolvimento Social e Esporte da prefeitura, Nádia tem se aproximado bastante de Marchezan nos últimos meses, mas ainda tem se colocado como candidata a prefeita, ao mesmo tempo em que se mostra disposta a aceitar a vaga de vice em alguma chapa. A secretária abriu negociações com quatro partidos: PSL, DEM, PRB e PRTB. A troca de partido poderia dar a ela um maior protagonismo na nova legenda.



Menos flexível até aqui, Nagelstein também iniciou conversas com o PSD. O partido acena com a cabeça de chapa para levar o vereador aos seus quadros. As trocas partidárias precisam ser feitas até março de 2020.