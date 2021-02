Melo afirma que respeitará bandeiras do Estado em Porto Alegre

publicidade

Diante da iminência do agravamento do panorama do Distanciamento Controlado, do governo do Estado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), afirmou, em entrevista exclusiva ao Correio do Povo e Rádio Guaíba, no início da tarde desta sexta-feira, que irá seguir os protocolos estaduais. Destacou que desde o início da sua gestão a prioridade era o alinhamento dos protocolos do município e do Estado. Segundo ele, um modelo diferenciado, como ocorria antes, não dava a devida segurança. "Alinhamos com os protocolos do Estado. Então, portanto, nós estamos trabalhando deste sistema, perfeitamente sintonizados (com o Estado)", ressaltou o prefeito.



A possibilidade de divulgação de uma bandeira preta para a região de Porto Alegre, por exemplo, pode comprometer o retorno às aulas, que está previsto para a próxima segunda-feira. "Estamos preparados, mas nós respeitamos as bandeiras", enfatizou. Segundo o prefeito, toda a estrutura está programada para retomar as aulas. Destacou ainda que a preocupação atual é com a possibilidade de abertura de novos leitos de UTIs na Capital. Afirmou que conversou duas vezes com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, sobre o assunto. Ele reconheceu que o momento é grave, em função da ocupação dos leitos hospitalares em Porto Alegre.