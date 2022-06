Melo confirma antecipação de 50% do 13º salário ao funcionalismo de Porto Alegre

publicidade

O prefeito de Porto Alegre confirmou, na tarde desta quinta-feira, a viabilidade para antecipar 50% do 13º salário dos servidores municipais. O depósito desta parcela será feito em 15 de julho. O benefício se estenderá aos funcionários ativos e inativos. A decisão foi comunicada pelo gestor em sua rede social.

Após avaliação dos cálculos da Secretaria da Fazenda, confirmamos a viabilidade de pagar antecipadamente 50% do 13º salário a todo funcionalismo municipal (ativos e inativos). O depósito deverá ser efetuado em 15 de julho, e será a 1ª vez que ocorre na administração centralizada. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) June 9, 2022

O estudo sobre a antecipação de parte do 13º salário já havia sido anunciado pelo prefeito em 31 de maio. Na época, Melo afirmou que a medida tinha como objetivo a "valorização do funcionalismo e a injeção de recursos na economia”. Para o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a antecipação do benefício era “demanda simpática” ao funcionalismo em um momento de discussão da política salarial com os servidores.

Nos últimos anos, o benefício foi pago em parcela única. O pagamento de 2019 foi feito no começo do ano seguinte. Já os valores referentes a 2020 e 2021 foram pagos em sua totalidade no final dos respectivos anos. Antes disso, em anos como 2017 e 2018 houve o parcelamento do 13º em dez vezes.