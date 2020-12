Melo prepara equipe de governo e define prioridades

publicidade

Às vésperas da posse, o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), fez sua primeira reunião, em formato virtual, na manhã desta quarta-feira, com o time de secretários que irá compor a próxima administração do Paço Municipal. Durante o encontro que durou cerca de 2h30min, os novos secretários fizeram suas primeiras manifestações ao futuro prefeito. Participaram os 17 titulares já anunciados por Melo para integrar a gestão, além de adjuntos.



Em manifestações, Melo antecipou a dificuldade de composição de todo o secretariado antes da posse, em função do curto período da transição, na comparação com as outras gestões. Pelo mapa do prefeito, do primeiro escalão ainda faltam ser anunciados o titular da Cultura e o próximo Procurador-Geral do Município.

A próxima reunião, que está marcada para sábado, um dia após a posse, será realizada de forma presencial, das 10h até as 14h, terá como principal assunto o "Reage Porto Alegre", plano emergencial de recuperação econômica e social da cidade. O projeto foi uma das promessas de campanha de Melo e prevê uma série de medidas para lidar com efeitos da pandemia, como a concessão de microcrédito aos empreendedores e o cancelamento dos próximos aumentos do IPTU. "Temos que dar curso àquilo que vem das urnas", afirmou Melo, após o encontro.



Além disso, o futuro prefeito também anunciou que uma das suas primeiras ações após assumir o cargo será a visita ao bairro Mário Quintana, no sábado, às 15h, para determinar medidas e ações a serem feitas dentro da comunidade. "Seja uma limpeza de arroio, poda de árvore ou um pontilhão que tenha que ser feito. É um trabalho dentro do Paço Municipal, mas dentro da cidade também", enfatizou. A promoção de eventos e encontros nas diferentes regiões da cidade é outra promessa de campanha do prefeito eleito.

*Com supervisão de Mauren Xavier