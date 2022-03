Militar da aeronáutica é nomeado o número 2 do Ministério da Justiça

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta sexta-feira o brigadeiro do ar Antônio Ramirez Lorenzo como novo secretário-executivo do Ministério da Justiça. Antes de assumir o posto, Lorenzo, que será braço direito do ministro Anderson Torres, ocupava o cargo de chefe de gabinete na pasta. O militar vai substituir o delegado Márcio Nunes de Oliveira, nomeado no início de fevereiro como novo diretor-geral da Polícia Federal.

Lorenzo é formado em ciências aeronáuticas com especialidade em política e estratégia aeroespaciais pela Força Aérea Brasileira (FAB). Na aeronáutica, foi Adido de Defesa nas embaixadas da França e Bélgica, chefe da Divisão de Operações do Comando-Geral de Operações Aéreas, comandante do Primeiro Grupo de Aviação de Caça e chefe da assessoria de imprensa da FAB.

O comandante também já ocupou cargos no governo do Distrito Federal, entre 2019 e 2021 ele foi chefe da assessoria de comunicação e chefe da assessoria de assuntos estratégicos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Esta é a segunda mudança significativa no organograma do Ministério da Justiça em dois dias. Na quinta, o governo oficializou a exoneração do diretor de combate ao crime organizado, o delegado da Polícia Federal (PF) Luís Flávio Zampronha de Oliveira. A divisão da PF é a responsável por todas as ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal contra políticos com foro privilegiado, inclusive as que envolvem o presidente Jair Bolsonaro (PL).

No lugar de Zampronha foi nomeado o delegado Caio Rodrigo Pellim, que atualmente ocupava o cargo de superintendente da PF no Ceará. Ele já atuou como chefe da Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas em Mato Grosso do Sul e foi superintendente regional em Rondônia e no Rio Grande do Norte.