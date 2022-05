Ministério da Defesa considera encontro com Fux "construtivo" e fala em ajustes

publicidade

Uma fonte militar oficial, muito próxima ao ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira, que se reuniu nesta terça-feira (3) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, para aparar arestas sobre a participação dos militares no precesso eleitoral, definiu o encontro ao blog como "muito construtitvo"

As Força Armadas tinham um representante junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que fez propostas importantes nos procedimentos no processo eleitoral, O presidente Jair Bolsonaro demonstrou insatisfação em relação ao sistema eleitoral e várias vezes questinou a eficiência das urnas eletrônicas, . queria queria a sugestão dos militares fossem ouvidas. Não está claro se as propostas dos militares foram abordades nessa conversa.

Segundo essa fonte militar, a conversa foi sobre: o processo eleitoral, o papel das forças armadas e a harmonia entre os poderes. A auxiliares, o ministro definiu o encontro como: "construtivo e importante para acomodação das relaçoes institucionais e para ajustes que são necessários". Além do mais a conversa marca uma retomada importante do diálogo entre os poderes.