Ministro da Infraestrutura cumprirá agenda no RS

publicidade

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estará no Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira. Gomes visitará as obras na BR-116, para inspercionar a duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos, no km 247. O ministro também receberá a Medalha do Mérito Farroupilha, uma homenagem do deputado Tenente Coronel Zucco (PSL).

A distinção homenageia personalidades que, através do seu trabalho, merecem destaque em nome do povo gaúcho. A cerimônia acontecerá às 10h, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. Após a honraria, o ministro se deslocará a Caxias do Sul onde passará a integrar a comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

“É um ministro cujo trabalho é destaque em todo Brasil pelo comprometimento, discrição e eficiência”, justifica Zucco. “Temos em execução a duplicação da BR-116 (trecho Guaíba-Pelotas), a nova ponte sobre o Rio dos Sinos e, mais recentemente, o anúncio das melhorias da BR-290. São avanços que irão acelerar o desenvolvimento do Estado”, pontuou o deputado, sobre a atuação do ministro.