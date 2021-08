Ministro da Saúde inaugura UBS em Gramado neste sábado

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, irá inaugurar neste sábado, às 9h, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. A UBS está localizada no bairro Floresta. O desembarque do ministro no Aeroporto Salgado Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será início da noite desta sexta-feira. De lá, ele segue para a cidade de Gramado.

De acordo com a assessoria do Ministério da Saúde, após a inauguração, às 10h, ele visita o Centro de Saúde Carlos Altreiter Filho, na Várzea Grande. A programação do ministro inclui visita ao Horto Municipal de Plantas Medicinais, às 10h30, e almoço, às 13h, no Parque Olivas de Gramado. O retorno para Porto Alegre está previsto para as 14h30 de sábado.

Da Capital, Queiroga embarca às 16h30 para Brasília. Não há nenhum encontro previsto com o governador Eduardo Leite ou o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.