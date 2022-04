Moraes diz que discurso contra a Justiça Eleitoral é "lamentável"

publicidade

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que "é lamentável e ignóbil o discurso contra a Justiça Eleitoral''. As declarações dele foram feitas durante discurso no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), na tarde desta sexta-feira.

O magistrado afirmou que as fraudes ocorriam em larga escala antes do sistema eletrônico de votação ser implantado e que, desde 1988, o Brasil é exemplo de celeridade na apuração dos votos. "Cada um dos juízes eleitorais deve se sentir indignado contra esse discurso fraudulento, mentiroso e criminoso que desqualifica uma das grandes conquistas desse país que é a lisura do sistema eleitoral", destacou.

O ministro, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que nunca foram comprovadas falhas que ameacem a integridade das urnas. "As fraudes que ocorriam, as inúmeras pendências eleitorais que ocorriam na Velha República, acabaram. Desde 1988, o Brasil é a única grande democracia do mundo que, em poucas horas, dá um resultado transparente das eleições. Nunca houve comprovação de fraude nas urnas. Quem diz o contrário, diz por ignorância, má-fé ou os dois", completou ele.

Moraes assume a presidência do TSE em agosto e vai conduzir as eleições de outubro deste ano. O ministro também é relator no Supremo de um inquérito que investiga a propagação de fake news e ataques contra as instituições. "Não vamos aceitar desinformação e milícias digitais nas eleições em 2022. Não aceitaremos fake news, notícias sobre supostas fraudes. Vamos mostrar que a população brasileira deve acreditar nas urnas", completou o ministro.

Veja Também