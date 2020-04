Moro nega ter utilizado nomeação para o STF como moeda de troca

publicidade

Após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na tarde desta sexta-feira, em que rebateu acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro também se manifestou. Nas redes sociais, negou ter utilizado a nomeação para o Supremo Tribunal Federal (STF) como moeda de troca para a saída de Maurício Valeixo da Polícia Federal.

Ainda em sua manifestação, Moro afirmou que “se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF”.

No pronunciamento desta sexta-feira, Bolsonaro acusou o ex-ministro de barganhar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente também negou as acusações feitas por Sérgio Moro na manhã desta sexta-feira.

A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2020

Minutos após a primeira manifestação, Moro voltou a escrever. Admitiu o cansaço do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, mas disse que esse desgaste ocorreu por assédio partindo do próprio Bolsonaro. E garantiu que, nesta quinta-feira, não houve nenhum pedido de demissão.