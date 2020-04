Moro quer PF "implacável" contra qualquer desvio de verba federal do coronavírus

publicidade

O ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro anunciou em seu perfil no Twitter que determinou à Polícia Federal a abertura de investigações para apurar possíveis desvios de verba federal destinada ao combate do novo coronavírus. O ministro defendeu uma atuação "implacável" da corporação e indicou que o trabalho será desenvolvido junto com a Controladoria-Geral da União.

O Grupo Especial de Combate à Corrupção e ao Desvio de Recursos Públicos, o GECOR/Covid-19, foi criado para, "excepcionalmente, instaurar e prosseguir com a investigação de casos de corrupção e de desvio de recursos federais destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus".

Portaria publicada no boletim de serviço do Ministério da Justiça e Segurança Pública na última sexta indica que o grupo será supervisionado pelo Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, o delegado Márcio Anselmo. Além disso, o texto estabelece o recrutamento emergencial e obrigatório de policiais federais para atender às necessidades operacionais do grupo.