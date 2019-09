Moro visita Bolsonaro no hospital

publicidade

O ministro Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitou neste domingo, 15, o presidente Jair Bolsonaro no hospital em São Paulo, onde ele se recupera de uma cirurgia de hérnia. O ministro saiu sem falar com os jornalistas que fazem plantão no local.

Não há previsão de alta do presidente, que está internado há uma semana. Bolsonaro assistiu nesta tarde ao jogo entre Corinthians e Fluminense pela TV.

A primeira dama, Michele Bolsonaro, e o filho dele, Carlos Bolsonaro, estavam no quarto com o presidente, no hospital Vila Nova Star. O presidente caminhou nesta tarde pelos corredores do hospital, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República.