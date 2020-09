Morre general Sydrião, chefe do Centro de Inteligência do Exército

publicidade

O Exército confirmou nesta terça-feira a morte do general de brigada Carlos Augusto Fecury Sydrião. Nascido em Fortaleza, o chefe do Centro de Inteligência do Exército tinha 53 anos e diversas condecorações na carreira, entre elas o Mérito Tamandaré, destinada a autoridades que tenham prestado serviços de fortalecimento das tradições militares. Diversos veículos de imprensa registram que o general teria sido vítima de Covid-19.

Em uma de suas últimas designações, o general Sydrião participou da missão humanitária que levou remédios, vestuário e mantimentos para a capital do Líbano, Beirute, atingida por uma explosão. A missão foi chefiada pelo ex-presidente Michel Temer.

O general Sydrião foi adido de Defesa e chefe da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai. Como general, era comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada. De acordo com nota divulgada no site da Secretaria-Geral do Exército, o corpo do militar será velado e cremado nesta quarta às 14 h, na cidade de Valparaíso de Goiás (GO). A cerimônia será restrita a familiares.